Захарова: Москва обсуждает с Арменией втягивание Еревана в антироссийский курс

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Москва в ходе контактов обсуждает с Арменией «втягивание Еревана западными странами в свой антироссийский курс», чтобы предупредить о рисках, некоторые доводы были приняты армянской стороной, заявила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«К сожалению, мы видим эту тенденцию достаточно давно, и мы о ней говорим. Мы говорим, в том числе очень доверительно, с нашими армянскими коллегами, партнерами, с одной только целью – предупредить», – сказала Захарова.

По ее словам, «некоторые доводы Москвы были восприняты армянской стороной», «даже были приняты определенные меры».

«Мы прекрасно понимаем, что Штаты и в целом коллективный Запад на протяжении не то что десятилетий, столетий использует тактику отношения к странам и народам в виде их инструмента. При этом прикрываясь благими намерениями. Если бы таких примеров не было в нашем регионе, наверное, можно было бы подумать, что именно к постсоветскому пространству Соединенные Штаты и коллективный Запад не будут эту тактику применять», – сказала она.

По словам Захаровой, Москва «искренно желает, чтобы Армения сохранила свой суверенитет, выстраивала политику, исходя из национальных интересов».

«Что такое национальные интересы? Не те интересы, которые написал кто-то там в Брюсселе или где-нибудь еще в какой-то столице, а те, которые отражают культурную самобытность народа, которые сопряжены с интересами людей, которые каждый день через свой труд создают вот это самое общественное благо, которые будут, хотят и будут воспитывать своих детей и детей своих детей на своей земле, которые не относятся к Армении транзитно с точки зрения транзитного сознания, а хотят жить там, хотят создавать там и национальный продукт, и свои семьи, свои дома», – заявила Захарова.