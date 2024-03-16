Лянкяранец поплатился за покупку партии наркотиков через TikTok (фото)

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В Лянкяране задержан местный житель, который приобрел наркотики с целью продажи через соцсеть TikTok.

Согласно информации МВД, сотрудниками Лянкяранского РОП задержан подозреваемый в незаконном обороте наркотиков Рустамли Махаррам.

При обыске в его автомобиле обнаружено 6 кг марихуаны. По словам М.Рустамли, он приобрел наркотики с целью продажи у гражданина Ирана, с которым познакомился в соцсети TikTok.

Кроме того, в ходе операций, проведенных сотрудниками Лянкяранского РОП в прошлом месяце, по подозрению в незаконном обороте наркотических средств задержаны 35 человек.

По фактам ведется расследование.