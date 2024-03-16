США не против ввода войск третьих стран в Украину

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Соединенные Штаты Америки не против размещения войск других стран на территории Украины. Об этом заявил советник Белого дома Джон Кирби на брифинге Белого дома.

Так, отвечая на вопросы журналистов, выступают ли США против того, чтобы другие страны посылали свои войска в Украину, Кирби ответил, что это суверенное решение каждой страны, но Соединенные Штаты этого не будут делать.

«Это суверенное решение, которое оценивает и принимает каждая нация. Я могу говорить только от имени этой суверенной нации и этого главнокомандующего. Он четко дал понять, что мы не будем размещать свои войска там», – ответил Кирби.