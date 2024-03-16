В США заявили, что следят за ядерными силами России

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Соединенные Штаты внимательно следят за ядерными силами РФ и не видят ничего, что заставило бы их сейчас повысить уровень боеготовности своих сил стратегического сдерживания.

Об этом заявил журналистам координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, передает ТАСС.

«Мы очень внимательно за этим следим, и мы не видим ничего, что заставило бы нас поверить в необходимость изменения уровня боеготовности наших сил стратегического сдерживания», – сказал он.

Кирби также отметил, что в Вашингтоне следят за всеми высказываниями российских официальных лиц по ядерной тематике, в том числе за высказываниями президента РФ Владимира Путина, и воспринимают их со всей серьезностью.