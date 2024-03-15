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В WhatsApp появится новая функция

В WhatsApp появится новая функция

Разработчики WhatsApp планируют добавить в мессенджер функцию блокировки приложения при помощи биометрии и пароля. Об этом сообщает портал WABetaInfo.

Согласно источнику, нововведение, позволяющее устанавливать блокировку приложения, используя отпечаток пальца, распознавание лица или пароль, уже работает у некоторых бета-тестеров WhatsApp для Android версии 2.24.6.20.

Отмечается, что ранее приложение можно было заблокировать лишь только с помощью биометрии, что ограничивало тех, кто не имел соответствующих датчиков на своих устройствах или предпочитал другие методы защиты. Кроме того, зимой пользователи, установившие блокировку по отпечатку пальца, не могли войти в WhatsApp из-за неизвестной ошибки, а возможность выбрать пароль могла бы избавить их от неудобств.

На данный момент функция доступна ограниченному числу тестировщиков. Когда она станет доступна для широкой аудитории, не сообщается.

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