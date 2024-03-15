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Нетаньяху одобрил планы военной операции в Рафахе

Нетаньяху одобрил планы военной операции в Рафахе

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху одобрил планы военных действий в городе Рафах на границе сектора Газа с Египтом.

Об этом сообщила канцелярия главы израильского правительства по итогам заседания военно-политического кабинета с участием ключевых министров, передает портал Ynet.

По его данным, в канцелярии отметили, что армия Израиля готова приступить к оперативным действиям в Рафахе и начать эвакуацию местного населения.

Вместе с тем Нетаньяху отверг текущее предложение по соглашению с радикальным палестинским движением ХАМАС об освобождении удерживаемых в Газе израильских заложников, назвав его необоснованным. Израиль намерен продолжить переговорный процесс, направив делегацию в Доху. Это произойдет «после того, как кабинет безопасности обсудит позицию Израиля», добавили в канцелярии.

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