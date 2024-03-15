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Генассамблея ООН приняла резолюцию по борьбе с исламофобией: Азербайджан – за, Армения – воздержалась

Генассамблея ООН приняла резолюцию по борьбе с исламофобией: Азербайджан - за, Армения - воздержалась

15 марта, в Международный день борьбы с исламофобией, Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций (ООН) приняла проект резолюции о шагах, которые необходимо предпринять для борьбы с исламофобией.

В результате голосования Генеральной Ассамблеи было подано 115 голосов «за», 0 голосов «против» и 44 голосов «воздержавшихся».

Примечательно, что Армения, Франция, Великобритания, Германия, Италия, Греция, Швеция, Швейцария, Финляндия, Украина и Индия вошли в число 44 стран, которые воздержались.

Один из авторов резолюции Турция во время обсуждений до голосования заявила, что в ходе переговоров по проекту резолюции о борьбе с исламофобией была проявлена необходимая гибкость. Турецкая делегация призвала поддержать резолюцию как инклюзивный текст в Генеральной Ассамблее и проголосовала против предложенных поправок к резолюции.

Принятая резолюция осуждает публикации и сообщения во всех видах СМИ, пропагандирующие дискриминацию, насилие и выступление в пользу религиозной ненависти, а также религиозную нетерпимость, единообразие и враждебность по отношению к мусульманам, включая священные книги и места.

Резолюция обратилась к Генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу с просьбой назначить «специального представителя ООН» по борьбе с исламофобией и призвала государства-члены принять все необходимые меры, включая правовые и политические, для борьбы с религиозной нетерпимостью и насилием в отношении мусульман.

Резолюция также поощряет межкультурный и межцивилизационный диалог и религиозное разнообразие и просила Генерального секретаря ООН подготовить доклад о выполнении этой резолюции и представить его на 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Азербайджан поддержал резолюцию.

Генассамблея ООН приняла резолюцию по борьбе с исламофобией: Азербайджан - за, Армения - воздержалась

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