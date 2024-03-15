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ВОЗ начала проект психологической поддержки вернувшихся на освобожденные земли азербайджанцев

ВОЗ начала проект психологической поддержки вернувшихся на освобожденные земли азербайджанцев

Министерство здравоохранения Азербайджана и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) запустили проект психологической поддержки для интеграции граждан, вернувшихся на постоянное место жительства в освобожденные районы.

Об этом министр здравоохранения Теймур Мусаев заявил на 6-й панельной дискуссии XI Глобального Бакинского форума, передает Report.

По его словам, жителям на освобожденных территориях предоставляются необходимые медицинские услуги.

Министр отметил, что повестка панельной дискуссии «Здоровье для каждого» важна с точки зрения обеспечения безопасного возвращения бывших вынужденных переселенцев на родные земли: «Придерживаясь этой повестки мы обеспечим доступ к качественным медицинским услугам на всей территории страны».

«Чрезмерное загрязнение этих земель минами и боеприпасами препятствует своевременному осуществлению предусмотренных программой «Великого возвращения» мер. После окончания Второй карабахской войны на минах подорвались около 350 граждан. Это является серьезным вызовом для системы здравоохранения страны», – сказал Мусаев.

По его словам, за последние 20 лет в Азербайджане проделана огромная работа по расширению национальной системы здравоохранения в части инфраструктуры, человеческого капитала и финансирования здравоохранения. Построено и оснащено современным медицинским оборудованием более 700 медицинских учреждений.

«Одной из целей «Стратегии социально-экономического развития Азербайджанской Республики на 2022-2026 годы» является обеспечение здорового образа жизни граждан. Здоровье не существует изолированно. 2024 год объявлен в Азербайджане «Годом солидарности зеленого мира».

Несмотря на то, что Азербайджан является богатой нефтью страной, он всегда привержен зеленой повестке дня. И доказательством этого является проведение конференции COP29 в ноябре этого года. Наше здоровье тесно связано с окружающей средой, в которой мы живем. Изменение климата существенно влияет на наше здоровье, благополучие и безопасность. Правительства должны быть готовы справиться с будущими последствиями, связанными с изменением климата», – заявил министр.

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