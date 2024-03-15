Новые подробности загадочной смерти вице-президента «Лукойла»

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Российский телеграм-канал ВЧК-ОГПУ рассказал о новых подробностях загадочной смерти вице-президента «Лукойла» Виталия Робертуса.

«Вызвали, сказали человеку плохо. А там не плохо, там шнурок. Записки не было… Провисел часа три, черный весь уже… Обнаружил Олег Пашаев… Секретарша последний раз живым видела в 11 часов, а нас позвали в 15 часов», — рассказали источники канала.

Как сообщал вчера Minval, вице-президента «Лукойла» Виталия Робертуса нашли повешенным в собственном кабинете.

Главным подозреваемым в доведении до самоубийства является старший вице-президент Олег Пашаев.

Канал также опубликовал рассказ об обстоятельствах смерти Робертуса врача центрального офиса «Лукойла» Юлии.

По словам медика, топ-менеджер никогда не обращался за медицинской помощью, не имел хронических заболеваний и был абсолютно здоров.