Во Франции заявили о бредовом состоянии Макрона

Заявляя об экзистенциальной угрозе Франции в Украине, президент Эммануэль Макрон хочет оправдать ядерную атаку. К такому выводу пришёл лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо.
«Макрон в полном бреду, когда говорит об «экзистенциальной угрозе» для Франции в украинском вопросе! Такими словами он мог бы оправдать ядерную атаку!» — написал Филиппо в соцсети Х.
Он назвал безумием и безответственностью высказывание французского лидера, который пытается повысить у людей уровень напряжённости и страха.
Все силы мира должны не оставить это без ответа, заключил Филиппо.