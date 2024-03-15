Во Франции заявили о бредовом состоянии Макрона

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Заявляя об экзистенциальной угрозе Франции в Украине, президент Эммануэль Макрон хочет оправдать ядерную атаку. К такому выводу пришёл лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

«Макрон в ​​полном бреду, когда говорит об «экзистенциальной угрозе» для Франции в украинском вопросе! Такими словами он мог бы оправдать ядерную атаку!» — написал Филиппо в соцсети Х.

Он назвал безумием и безответственностью высказывание французского лидера, который пытается повысить у людей уровень напряжённости и страха.

Все силы мира должны не оставить это без ответа, заключил Филиппо.