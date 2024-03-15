В Берлине призвали пересмотреть газовую политику из-за действий США

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Члены правой партии бундестага «Альтернатива для Германии» (АдГ) обратились к правительству ФРГ с призывом пересмотреть газовую политику в отношении России из-за действий США в сфере энергетики.

«26 января 2024 года правительство США объявило мораторий на экспорт сжиженного природного газа (СПГ), который может серьезно ударить по европейским потребителям газа и, следовательно, по поставкам газа в Федеративную Республику Германия. В связи с этим отраслевая ассоциация европейских газовых компаний в конгрессе США заявила, что они больше не знают, чего ожидать от США», — напомнили парламентарии, подчеркнув, что представители промышленности «больше не могут полагаться на американцев».