Назначен новый глава правительства Пакистана

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Президент Палестины Махмуд Аббас назначил главу Палестинского инвестиционного фонда Мухаммеду Мустафе на пост премьер-министра. Соответствующий указ был подписан Аббасом и направлен Мустафе.

«Мы решили назначить вас на пост премьер-министра и поручить вам сформировать 19-е правительство Палестины в определенные законом сроки», – говорится в указе, текст которого публикует агентство WAFA. Глава Палестинской национальной администрации (ПНА) призвал нового премьера «защищать интересы палестинского народа, сохранять и преумножать его достижения и помогать ему на пути реализации поставленных целей».

В канцелярии Аббаса рассчитывают, что основными приоритетами нового правительства станут «быстрый переход к экономическому восстановлению сектора Газа», реконструкция «разрушенных израильскими военными районов на юге и на севере палестинского анклава», «формирование четкого видения будущего независимого Государства Палестина» и реформы в таких сферах, как экономика и госбезопасность.