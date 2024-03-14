НАТО призвала Армению и Азербайджан к конструктивному взаимодействию

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НАТО привержена партнерским отношениям со странами Южного Кавказа и Молдовой. Об этом сказано в отчете генсека Североатлантического альянса за 2023 год.

«НАТО выразила поддержку территориальной целостности, политической независимости и суверенитету каждого из этих трех партнеров. НАТО призвала Армению и Азербайджан конструктивно взаимодействовать в различных форматах и подчеркнула важность решения гуманитарных вопросов», – заявил Йенс Столтенберг

Он отметил, что организация старалась укрепить отношения с Азербайджаном и Арменией, развивая индивидуальные партнерские программы с этими странами.

Особое внимание в отчете отводится Грузии, которая нацелена на членство в альянсе. В частности, республику в этом документе называют одним из ближайших партнеров НАТО.

Столтенберг напомнил, что оформленный в 2014 году «Существенный пакет сотрудничества НАТО-Грузия» стал со временем одним из самых крупных проектов организации по наращиванию оборонного потенциала.

В прошлом году данный пакет получил развитие на саммите НАТО в Мадриде. На той встрече было решено оказать республике индивидуальную поддержку.

«Реализация пакета и его 18 инициатив продолжала укреплять оборонные возможности Грузии и улучшать ее оперативную совместимость (с НАТО)», – заявил генсек альянса.