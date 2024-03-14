В США сочли «уникальным случаем» последний пакет военной помощи Украине

Соединенные Штаты Америки не смогут снова выделить пакет военной помощи Украине, как это произошло два дня назад, ведь это был «уникальный случай». Об этом говорится в заявлении заместителя официального представителя Пентагона Сабрины Сингх.
Она назвала выделение Украине последнего пакета помощи на 300 млн долларов «уникальным случаем».
Также чиновница добавила, что военная помощь Украине связана с необходимостью экстренной поддержки ВСУ.
По словам Сингх, у Пентагона нет данных о возможности его повторения.