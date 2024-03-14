Сунак надеется на прочный мир между Азербайджаном и Арменией |
НАТО призвала Армению и Азербайджан к конструктивному взаимодействию |
Украина не намерена согласовывать с третьими странами удары по России |
Азербайджан и ООН обсудили повестку сотрудничества (фото) |
Макрон собирается послать войска в Одессу |
Пашазаде обратил внимание посла США на армянский вандализм (фото) |
Армения и Индия продолжают обсуждение военного сотрудничества |
Повстанцы РДК объявили о создании гумкоридора в России для эвакуации (карта) |
Йылдырым указал на необходимость изменить конституцию и герб Армении |
Главное Армия

В США сочли «уникальным случаем» последний пакет военной помощи Украине

В США сочли "уникальным случаем" последний пакет военной помощи Украине

Соединенные Штаты Америки не смогут снова выделить пакет военной помощи Украине, как это произошло два дня назад, ведь это был «уникальный случай». Об этом говорится в заявлении заместителя официального представителя Пентагона Сабрины Сингх.

Она назвала выделение Украине последнего пакета помощи на 300 млн долларов «уникальным случаем».

Также чиновница добавила, что военная помощь Украине связана с необходимостью экстренной поддержки ВСУ.

По словам Сингх, у Пентагона нет данных о возможности его повторения.

Теги:
Из этой рубрики
Макрон исключил инициативу с наступлением французских войск в Украине
Армия

Макрон исключил инициативу с наступлением французских войск в Украине

2024/03/14, 23:45
Украина не намерена согласовывать с третьими странами удары по России
Армия

Украина не намерена согласовывать с третьими странами удары по России

2024/03/14, 23:25
В США сочли "уникальным случаем" последний пакет военной помощи Украине
Армия

В США сочли «уникальным случаем» последний пакет военной помощи Украине

2024/03/14, 23:10
Bayraktar AKINCI провел стрельбу ракетами MAM-L/T (видео)
Армия

Bayraktar AKINCI провел стрельбу ракетами MAM-L/T (видео)

2024/03/14, 22:59
"350 тысяч". Столтенберг озвучил потери России в Украине
Армия

«350 тысяч». Столтенберг озвучил потери России в Украине

2024/03/14, 22:43
Макрон собирается послать войска в Одессу
Армия

Макрон собирается послать войска в Одессу

2024/03/14, 22:30
Армения и Индия продолжают обсуждение военного сотрудничества
Армия

Армения и Индия продолжают обсуждение военного сотрудничества

2024/03/14, 22:04
Повстанцы РДК объявили о создании гумкоридора в России для эвакуации (карта)
Армия

Повстанцы РДК объявили о создании гумкоридора в России для эвакуации (карта)

2024/03/14, 21:42
Столтенберг признал применение Украиной западного оружия при ударах по ЧФ РФ
Армия

Столтенберг признал применение Украиной западного оружия при ударах по ЧФ РФ

2024/03/14, 21:15