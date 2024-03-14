В США сочли «уникальным случаем» последний пакет военной помощи Украине

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Соединенные Штаты Америки не смогут снова выделить пакет военной помощи Украине, как это произошло два дня назад, ведь это был «уникальный случай». Об этом говорится в заявлении заместителя официального представителя Пентагона Сабрины Сингх.

Она назвала выделение Украине последнего пакета помощи на 300 млн долларов «уникальным случаем».

Также чиновница добавила, что военная помощь Украине связана с необходимостью экстренной поддержки ВСУ.

По словам Сингх, у Пентагона нет данных о возможности его повторения.