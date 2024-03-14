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Уралоглу: Зангезурский коридор станет альтернативой БТК

Уралоглу: Зангезурский коридор станет альтернативой БТК

Открытие Зангезурского коридора увеличит объем грузоперевозок в направлении Среднего коридора с 1 млн тонн до 25 млн тонн в год.

Об этом говорится в заявлении министра транспорта и инфраструктуры Турции Абдулкадира Уралоглу, слова которого приводит TRT Haber.

По его словам, Зангезурский коридор станет альтернативой железной дороге Баку-Тбилиси-Карс. По словам министра, эта дорога станет не только транспортным коридором, но и объединяющим фактором для тюркского мира.

Уралоглу отметил, что продолжающиеся ремонтные работы на железной дороге Баку-Тбилиси-Карс завершатся в следующем месяце. Министр добавил, что прохождение Зангезурского коридора через Турцию будет способствовать развитию промышленности, технологий, туризма страны.

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