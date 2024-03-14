В рамках форума в Баку обсудили вопросы глобального управления (фото)

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Последнее пленарное заседание, прошедшее в первый день XI Глобального Бакинского форума, начавшего работу 14 марта, было посвящен теме «Налаживание глобального управления».

Модератором панельного заседания выступил бывший премьер-министр Боснии и Герцеговины Златко Лагумджия, сообщает «Азертадж».

Экс-президент Исландии Оулавюр Рагнар Гримссон в своем выступлении отметил, что во время пребывания в Баку был свидетелем четких призывов. Он назвал похвальным правильное озвучивание ответов международного сообщества.

Заявив о том, что ООН не думает о раздробленном мире, экс-президент Исландии заявил: «Наша главная цель – преодолеть трудности, стоящие перед нами в нынешней ситуации. Мы должны принять меры для предотвращения нарушений и несправедливости».

Было подчеркнуто, что политика изоляции и национализма Европейского Союза ведет к нетерпимости.

Экс-президент Европейского центрального банка Жан-Клод Трише в своем выступлении указал на то, что мир переживает непростой период, чреватый кризисами. «Мы все еще переживаем их последствия. Чтобы преодолеть кризисы, необходимо очень активно работать», – сказал Жан-Клод Трише.

Президент 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Мария Фернанда Эспиноса отметила наличие новых вызовов, стоящих перед человечеством, таких, как изменение климата, бедность, разжигание войн, неравенство, финансовые кризисы. Претерпел изменения и геополитический масштаб. Человечество живет в многополярном мире, в котором силы распределены по-разному. В настоящее время полностью изменились и международные институты, что наглядно видно на примере системы ООН. «Одна из главных проблем, стоящих перед нами – пессимизм. Мы должны проявлять разумный оптимизм. Мы также должны разработать дорожную карту на будущее», – отметила в своем выступлении Мария Фернанда Эспиноса.

Лауреат Нобелевской премии мира Мухаммад Юнус в своем выступлении призвал человечество объединиться во имя общих целей: «Мир саморазрушается, восстановление этой системы опасно. Мы способны сделать мир лучше. Для этого нам надо сплотиться, сформировать новую экономику».

Помощник Верховного комиссара ООН по делам беженцев Рувендрини Меникдивела в своем выступлении отметила, что количество беженцев и вынужденных переселенцев в мире превышает 100 миллионов человек, в основном это происходит из-за войн, кризисов, конфликтов и природных катастроф. Большинство беженцев прибывают из Африки. 60 процентов тех, кто вынужден покинуть свою страну, происходят из стран с низкими доходами. «Мы должны стремиться к возвращению беженцев и вынужденных переселенцев на родные земли. Ежегодный рост числа беженцев и вынужденных переселенцев отрицательно сказывается и на распределении международной помощи», – сказала Рувендрини Меникдивела.

Председатель 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Чаба Кёрёши отметил, что проблемой стал и сам Совет Безопасности ООН. «Совет Безопасности обременен обязанностями. Нам не достает стратегических планов. Это приводит к опасной ситуации», – добавил он.

По словам бывшего президента Швейцарской Конфедерации Мишлин Кальми-Рей, изменение мира зависит от великих держав. «Сегодня мы сталкиваемся с двойными стандартами. Великие державы воинственно преследуют свои экономические интересы», – заявила экс-президент.

По словам Мишлин Кальми-Рей, Генеральная Ассамблея ООН не может найти решения многих проблем: «ООН не может справиться с текущими делами. Чтобы решить эту проблему, мы должны прийти к общему соглашению».

На этом дискуссии первого дня XI Глобального Бакинского форума завершились.