Россия нанесла по самолету британского министра удар средствами РЭБ

Россия заглушила спутниковый сигнал самолета министра обороны Великобритании Гранта Шэппса, когда он пролетал мимо российского Калининграда. Об этом сообщает Reuters.
Как сообщил Reuters источник в правительстве, Россия заглушила спутниковый сигнал на самолете, на котором Шэппс путешествовал из Польши обратно в Британию.
По словам источника и журналистов, сигнал GPS не проходил примерно 30 минут, пока самолет пролетал вблизи российского Калининграда.
Они добавили, что в это время мобильные телефоны не могли подключаться к интернету, поэтому самолет был вынужден использовать альтернативные методы для определения своего местонахождения.
Отмечается, что Министерство обороны Британии пока не комментировало эту ситуацию.