Россия нанесла по самолету британского министра удар средствами РЭБ

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Россия заглушила спутниковый сигнал самолета министра обороны Великобритании Гранта Шэппса, когда он пролетал мимо российского Калининграда. Об этом сообщает Reuters.

Как сообщил Reuters источник в правительстве, Россия заглушила спутниковый сигнал на самолете, на котором Шэппс путешествовал из Польши обратно в Британию.

По словам источника и журналистов, сигнал GPS не проходил примерно 30 минут, пока самолет пролетал вблизи российского Калининграда.

Они добавили, что в это время мобильные телефоны не могли подключаться к интернету, поэтому самолет был вынужден использовать альтернативные методы для определения своего местонахождения.

Отмечается, что Министерство обороны Британии пока не комментировало эту ситуацию.