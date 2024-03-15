«Карабах» под занавес встречи проиграл «Байеру» и выбыл из Лиги Европы (видео) |
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«Карабах» под занавес встречи проиграл «Байеру» и выбыл из Лиги Европы (видео)

"Карабах" под занавес встречи проиграл "Байеру" и выбыл из Лиги Европы (видео)

В Леверкузене на стадионе «Бай-Арена» прошел ответный матч 1/8 финала Лиги Европы УЕФА между местным «Байером» и агдамским «Карабахом».

Финальный свисток арбитра встречи Энтони Тейлора зафиксировал победу «Байера» со счетом 3:2.

Отметим, что «Карабах» по ходу встречи вел со счетом 2:0 благодаря голам Зубира и Жунинью. Но затем хозяева забили три гола (Джереми Фримпонг и дважды Патрик Шик) и одержали победу. Причем два гола «Байер» забил в добавленное время.

По итогам двухматчевого противостояния (игра в Баку завершилась со счетом 2:2) в следующую стадию турнира вышел немецкий клуб.

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