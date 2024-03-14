Украинские СМИ широко осветили сегодняшнюю речь президента Алиева

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Выступление президента Азербайджана Ильхама Алиева на церемонии открытия XI Глобального Бакинского форума, начавшегося 14 марта, на тему «Восстановление раздробленного мира» широко освещалось в средствах массовой информации Украины.

В публикациях, опубликованных на сайтах TCN.ua, «Антикор», «Европейская правда», «Курс Украины», «Правда», Ren.tv, Ukr.net и других новостных ресурсах, отмечается, что взгляды Президента Ильхама Алиева на мирные переговоры с Арменией были изложены в его выступлении на открытии форума. Об этом сообщает «Азертадж».

Цитируя главу нашего государства, украинские СМИ отметили, что сейчас Азербайджан ближе к миру с Арменией, чем когда-либо. «Никогда еще в истории независимости на Южном Кавказе мир не был так близок. Это также результат Второй Карабахской войны», – подчеркивается в статьях со ссылкой на мнение Президента Ильхама Алиева.

В статьях со ссылкой на точку зрения главы нашего государства, упоминается, что Баку готов продолжить мирный процесс с Ереваном. Возобновились встречи на уровне министров иностранных дел обеих стран. Азербайджан хочет достичь мира. Азербайджан восстановил историческую справедливость и международное право. Пришло время положить конец вражде в этом регионе.