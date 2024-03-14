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Украинские СМИ широко осветили сегодняшнюю речь президента Алиева

Украинские СМИ широко осветили сегодняшнюю речь президента Алиева

Выступление президента Азербайджана Ильхама Алиева на церемонии открытия XI Глобального Бакинского форума, начавшегося 14 марта, на тему «Восстановление раздробленного мира» широко освещалось в средствах массовой информации Украины.

В публикациях, опубликованных на сайтах TCN.ua, «Антикор», «Европейская правда», «Курс Украины», «Правда», Ren.tv, Ukr.net и других новостных ресурсах, отмечается, что взгляды Президента Ильхама Алиева на мирные переговоры с Арменией были изложены в его выступлении на открытии форума. Об этом сообщает «Азертадж».

Цитируя главу нашего государства, украинские СМИ отметили, что сейчас Азербайджан ближе к миру с Арменией, чем когда-либо. «Никогда еще в истории независимости на Южном Кавказе мир не был так близок. Это также результат Второй Карабахской войны», – подчеркивается в статьях со ссылкой на мнение Президента Ильхама Алиева.

В статьях со ссылкой на точку зрения главы нашего государства, упоминается, что Баку готов продолжить мирный процесс с Ереваном. Возобновились встречи на уровне министров иностранных дел обеих стран. Азербайджан хочет достичь мира. Азербайджан восстановил историческую справедливость и международное право. Пришло время положить конец вражде в этом регионе.

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