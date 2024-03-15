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Мбаппе может не сыграть на Олимпиаде

Мбаппе может не сыграть на Олимпиаде

Нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Франции Килиан йских играх пропустить домашнюю Олимпиаду 2024 года в Париже. По информации L’Equipe, «Реал», с которым игрок с большой долей вероятности подпишет контракт, против участия форварда на ОИ из-за отсутствие отдыха и пропуска предсезонной подготовки.

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам также выступает против участия основных игроков национальной команды на Олимпиаде. При этом Тьерри Анри планирует вызвать в олимпийскую сборную Мбаппе, Оливье Жиру и Антуана Гризманна.

Для 25-летнего нападающего участие в Играх является приоритетным.

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