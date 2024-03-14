Экс-президент Исландии: В Баку я слышал очень четкие призывы

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Во время моего пребывания в Баку я слышал очень четкие призывы. Похвально, что реакция международного сообщества была должным образом озвучена.

Об этом бывший президент Исландии Оулавюр Рагнар Гримссон сказал в ходе своего выступления на панельном заседании «Налаживание глобального управления», состоявшегося в рамках XI Глобального Бакинского форума. Данную информацию приводит «Азертадж».

Подчеркнув, что ООН не думает о разделенном мире, участник форума отметил: «Наша главная цель – преодолеть трудности в нынешней ситуации. Мы должны принять меры для предотвращения нарушений и несправедливости.

Он также отметил, что политика изоляции и национализма Евросоюза приводит к нетерпимости.