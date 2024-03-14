«Изменения в регионе имеют широкие последствия». Полный текст сегодняшней речи Алиева (видео) |
Гай Райдер: Глобальный форум вдохновляет нас на совместное движение вперед |
В районе Губадлы планируется строительство водохранилища |
Число жертв в Газе достигло 31341 |
Боррель: Папа залез в сад, в который его никто не звал |
Стала известна повестка 9-й трехсторонней встречи глав МИД Грузии, Азербайджана и Турции |
Йылдырым: Турция поддержала Азербайджан во Второй Карабахской войне |
Французский сенатор: В моей стране существует токсичное лобби против Азербайджана |
На территории России идут жестокие бои (обновлено) |
Главное Политика

Экс-президент Исландии: В Баку я слышал очень четкие призывы

Экс-президент Исландии: В Баку я слышал очень четкие призывы

Во время моего пребывания в Баку я слышал очень четкие призывы. Похвально, что реакция международного сообщества была должным образом озвучена.

Об этом бывший президент Исландии Оулавюр Рагнар Гримссон сказал в ходе своего выступления на панельном заседании «Налаживание глобального управления», состоявшегося в рамках XI Глобального Бакинского форума. Данную информацию приводит «Азертадж».

Подчеркнув, что ООН не думает о разделенном мире, участник форума отметил: «Наша главная цель – преодолеть трудности в нынешней ситуации. Мы должны принять меры для предотвращения нарушений и несправедливости.

Он также отметил, что политика изоляции и национализма Евросоюза приводит к нетерпимости.

Теги:
Из этой рубрики
Кобахидзе прибудет в Азербайджан
Политика

Кобахидзе прибудет в Азербайджан

2024/03/14, 20:03
Украинские СМИ широко осветили сегодняшнюю речь президента Алиева
Политика

Украинские СМИ широко осветили сегодняшнюю речь президента Алиева

2024/03/14, 19:59
Экс-президент Исландии: В Баку я слышал очень четкие призывы
Политика

Экс-президент Исландии: В Баку я слышал очень четкие призывы

2024/03/14, 19:34
"Изменения в регионе имеют широкие последствия". Полный текст сегодняшней речи Алиева (видео)
Политика

«Изменения в регионе имеют широкие последствия». Полный текст сегодняшней речи Алиева (видео)

2024/03/14, 19:20
Гай Райдер: Глобальный форум вдохновляет нас на совместное движение вперед
Политика

Гай Райдер: Глобальный форум вдохновляет нас на совместное движение вперед

2024/03/14, 19:06
Боррель: Папа залез в сад, в который его никто не звал
Политика

Боррель: Папа залез в сад, в который его никто не звал

2024/03/14, 18:34
Байрамов рассказал представителю ООН о ситуации в регионе (фото)
Политика

Байрамов рассказал представителю ООН о ситуации в регионе (фото)

2024/03/14, 18:31
Стала известна повестка 9-й трехсторонней встречи глав МИД Грузии, Азербайджана и Турции
Политика

Стала известна повестка 9-й трехсторонней встречи глав МИД Грузии, Азербайджана и Турции

2024/03/14, 18:26
Йылдырым: Турция поддержала Азербайджан во Второй Карабахской войне
Политика

Йылдырым: Турция поддержала Азербайджан во Второй Карабахской войне

2024/03/14, 18:01