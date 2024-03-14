«Изменения в регионе имеют широкие последствия». Полный текст сегодняшней речи Алиева (видео)

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Как сообщалось ранее, 14 марта в Баку, во дворце «Гюлистан» начал работу XI Глобальный Бакинский форум на тему «Восстановление раздробленного мира», который организован Международным центром Низами Гянджеви под патронатом президента Азербайджана Ильхама Алиева. Глава государства выступил на церемонии открытия.

Предлагаем вашему вниманию полный текст речи Ильхама Алиева:

Добро пожаловать в Азербайджан. Рад видеть всех вас сегодня здесь, на ежегодном форуме, который уже много лет назад превратился в одну из ведущих международных конференций мирового масштаба. Думаю, что Глобальный Бакинский форум сегодня стоит в одном ряду с такими ведущими международными форумами, как Давосский всемирный экономический форум и Мюнхенская конференция по безопасности. Что касается потенциала Международного центра Низами Гянджеви и списка участников, то ежегодные обсуждения в Баку помогают лучше понимать различные важные международные вопросы.

Мир стремительно меняется. К сожалению, появляются новые зоны нестабильности и противостояния. По сравнению с тем, что мы обсуждали в марте прошлого года, сегодня мы видим, что произошли существенные изменения, геополитические изменения. Поэтому опыт членов Международного центра Низами Гянджеви и участников, их знания и опыт в качестве глав государств, правительств и министров иностранных дел – это то, в чем сегодня нуждается мир для решения вопросов глобального значения.

Думаю, в этот раз у нас рекордное количество участников – XI форум посетили более 400 гостей из 68 стран мира. Мы также расширили географию наших гостей. У нас более сорока действующих и бывших глав государств и правительств. Это действительно наглядно иллюстрирует огромный интеллектуальный потенциал форума.

Вчера я встретился с членами правления Международного центра Низами Гянджеви. Мы провели очень хорошие и искренние обсуждения по многим вопросам. Наши встречи перед форумом уже успели стать хорошей традицией. Вчера я еще раз выразил благодарность членам правления за их деятельность. Поскольку на протяжении всего года Международный центр Низами Гянджеви проделывает огромную работу по доведению наиболее важных и актуальных вопросов глобальной повестки дня до сведения лиц, ответственных за принятие решений в разных частях света.

Еще раз хочу выразить личную благодарность сопредседателям Международного центра Низами Гянджеви – госпоже Вике-Фрейберге и господину Серагельдину, за их постоянный вклад в работу Международного центра Низами Гянджеви и за отличную работу в качестве сопредседателей. Им действительно удалось создать сильную команду, состоящую из очень особенных личностей, а также организовать работу центра так, что он действительно стал ориентированной на результат международной НПО, пользующейся заслуженным уважением на мировом уровне.

Как я уже сказал, с момента нашей последней встречи в мире и в нашем регионе произошло много событий. Изменения в нашем регионе могут казаться локальными. Но на самом деле они имеют гораздо более широкие последствия, так как главным геополитическим изменением, произошедшим с момента нашей последней встречи здесь год назад, стало полное восстановление территориальной целостности и суверенитета Азербайджана. И это действительно очень серьезное геополитическое изменение, которое, я думаю, будет иметь много положительных последствий для разрешения кажущихся неразрешимыми конфликтов.

На протяжении многих лет мы работали над поиском мирного решения конфликта. На протяжении многих лет, включая наши ежегодные встречи здесь, до Второй Карабахской войны, мы постоянно говорили о несправедливости, оккупации, нарушении международного права и невыполнении резолюций Совета Безопасности ООН. Мы продолжали говорить об этом, так как хотели, чтобы этот вопрос был в центре внимания международного сообщества. Мы хотели, чтобы восторжествовала справедливость. Но, к сожалению, мирным путем это так и не произошло.

За двадцать восемь лет деятельности бывшей Минской группы результат был нулевым. Оглядываясь назад, анализируя деятельность Минской группы на всем протяжении этого срока, мы полностью убедились, что главной ее целью было не разрешение конфликта, а его замораживание, желание сделать армянскую оккупацию вечной и донести до нас неизбежность нашего примирения с оккупацией.

Это главная причина, по которой конфликт не был решен мирным путем. Это, безусловно, сопровождалось неконструктивной позицией армянских правительств, разных правительств, с начала 1990-х годов и до сегодняшнего дня. Было и другое послание, которое регулярно поступало к нам из ведущих мировых столиц, о том, что военного решения конфликта не существует. Тогда мы сказали «ладно, мы можем с этим согласиться. Но какова альтернатива?». Если альтернативой является примирение с оккупацией и существование сепаратистского режима на почти одной пятой нашей международно признанной территории, то мы не можем с этим согласиться. Мы можем согласиться с тем, что военного решения может не быть в одном случае: если вы, сопредседатели Минской группы, ведущие страны мира, постоянные члены Совета Безопасности ООН, заставите оккупационные силы Армении покинуть наши земли. Вы сами приняли четыре резолюции Совета Безопасности ООН, требовали немедленного и безоговорочного вывода армянских войск с азербайджанских территорий. И сами же должны обеспечить выполнение этих резолюций, иначе конфликт никогда не будет урегулирован.

К сожалению, все наши попытки найти мирное решение конфликта не увенчались успехом. Причину я уже объяснил. Таким образом, разрешение конфликта военно-политическими средствами фактически демонстрирует, что для достижения мира иногда приходится использовать военный вариант, что и происходит сейчас. Сейчас мы ближе к миру с Арменией, чем когда-либо прежде. Никогда в истории независимости Южного Кавказа мир не был так близок, как сегодня. И это – результат Второй Карабахской войны. Это результат проведенной нами в сентябре прошлого года антитеррористической операции, которая длилась менее суток и навсегда покончила с сепаратизмом в Азербайджане, восстановив наш суверенитет и территориальную целостность.

Поэтому я и сказал, что произошедшее в Азербайджане за последние три-четыре года не является вопросом локального характера. Оно уже имеет много положительных последствий, влияющих на ситуацию не только на Южном Кавказе. Думаю, что его можно использовать как образец для разрешения кажущихся неразрешимыми конфликтов. Но в первую очередь, конечно, с преобладанием международного права. Нормы международного права были на нашей стороне. Азербайджан был объектом незаконной оккупации, этнической чистки и геноцида. Все это — известные исторические факты. Мы сами восстановили справедливость и международное право. Никто нам не помогал, мы сделали это сами.

И мы продемонстрировали сильную политическую волю, а также наш потенциал, потому что сильная политическая воля без сильного военного потенциала и единства народа не приведет к успеху. Таким образом, имело место сочетание всех факторов – нашего экономического развития, наших финансовых возможностей, нашей обороноспособности, подготовки наших военных кадров, а также активной и упреждающей внешней политики, когда все ведущие международные организации, включая ООН, ОБСЕ, Движение неприсоединения, Организацию исламского сотрудничества и другие, полностью поддержали позицию Азербайджана по вопросу территориальной целостности.

Можно ли было избежать военного решения? Да, и вчера мы широко обсуждали этот вопрос с членами совета. И я немного приоткрыл завесу, предоставив им немного деталей. Был шанс достичь соглашения в 2018 году, когда в Армении сменилось правительство. Тогда мы получили заверения от нового армянского правительства, что они будут вести себя в соответствии с международным правом и территории будут возвращены. У нас были такие ожидания. Если бы в то время новое правительство Армении предпочло вести себя так же, как сейчас, то не было бы необходимости в принудительном восстановлении нашего суверенитета.

Но, к сожалению, в 2019 году новое армянское руководство выдвинуло абсолютно неприемлемые предложения. Например, оно требовало, чтобы Азербайджан вел переговоры с сепаратистами. Все наши наработки по основам мирного соглашения должны были быть стерты, пришлось бы начинать все с нуля, а Армения не собиралась возвращать ни пяди оккупированных территорий. Более того, знаменитый лозунг премьер-министра Армении о том, что «Карабах – это Армения», во-первых, является абсолютным нарушением международного права, а во-вторых, слишком амбициозен для страны, которая думала, что сможет удержать наши земли навсегда.

Поэтому нам пришлось преподать им урок в сентябре-ноябре 2020 года. Мы думали, что этого урока будет достаточно, чтобы они поняли, что времена, когда они могли полагаться на зарубежные силы и держать под оккупацией земли другой страны, прошли.

Была ли возможность достичь мира в последние три-четыре года? Да. Лишь в случае, если Армения вела бы себя конструктивно по отношению к нашему предложению проекта мирного соглашения и не настаивала на включении в это мирное соглашение статуса так называемой Нагорно-Карабахской Республики. Во-первых, такой республики не существует. Она существует только в их мечтах и мифологии. Во-вторых, наше несогласие опять же полностью соответствовало международному праву. В межгосударственном соглашении не должно быть места вопросам внутренней политики.

Согласно акту о капитуляции, который Армения была вынуждена подписать 10 ноября 2020 года, они обязаны были вывести свои оккупационные силы из оставшейся части Карабаха, которая в то время находилась не под нашим контролем. Но в течение трех лет они этого не сделали. Они не только не вывели свой почти 15-тысячный военный контингент, но и контрабандой переправляли в Карабах оружие, мины, боеприпасы, воспользовавшись ситуацией, когда мы не контролировали передвижение на этой территории после Второй Карабахской войны. С восстановлением нашего контроля за передвижением эта контрабанда прекратилась. Тем не менее, во время последней антитеррористической операции были уничтожены и взяты в качестве трофеев военные боеприпасы, тяжелое вооружение и бронетехника стоимостью около 1 млрд долларов. В ходе Второй Карабахской войны были уничтожены и взяты в качестве трофеев вооружения и боеприпасы на сумму около 5 млрд долларов. Возникает вопрос: «Откуда у Армении столько денег?». Конечно, ясно, что все использованное ими против нас оружие было предоставлено бесплатно.

Сейчас, когда вопрос Карабаха закрыт, мы очень близки к миру. Мы так думаем. Азербайджан готов продолжать мирный процесс. Уже возобновились встречи на уровне министров иностранных дел обеих стран. Мы считаем, что мир достижим. Это то, чего мы хотим. Мы восстановили историческую справедливость и международное право. И теперь настало время положить конец враждебности в регионе.

Еще один вопрос, на который я также хочу обратить ваше внимание, – это абсолютно адекватная международная реакция на проведенную нами антитеррористическую операцию. В большинстве случаев международное сообщество выразило полное понимание наших действий и того, что мы должны были сделать. Это мнение выражалось и в публичных заявлениях, и на уровне различных стран и международных организаций, а также во время наших приватных бесед. Было понимание того, что Армения пересекла две красные линии еще до начала нашей антитеррористической операции. И в целом, реакция международного сообщества была абсолютно положительной.

Хочу рассказать вам о произошедшем в начале сентября, чтобы проинформировать вас о некоторых деталях. Почему антитеррористическая операция была проведена в сентябре? Потому что в начале сентября премьер-министр Армении направил поздравительное письмо сепаратистскому режиму в Карабахе, поздравив их с так называемой независимостью. Это было большим и плохим сюрпризом для нас, так как тот же армянский премьер публично признал территориальную целостность Азербайджана на встрече в Праге в 2022 году и несколько раз повторил, что Армения не имеет территориальных претензий к Азербайджану.

Тогда в связи с чем было это поздравление? Это было поздравление сепаратистам, что являлось нарушением суверенитета Азербайджана, абсолютно неприемлемым и противоречивым жестом. А затем, 9 сентября, в так называемой Нагорно-Карабахской Республике, которая существует только в мечтах некоторых людей, прошли так называемые президентские выборы.

И это была еще одна красная линия. Это были фактически последние триггеры, которые и привели к антитеррористической операции. Она длилась всего несколько часов, через 23 часа сепаратисты сдались. Жертв среди мирного населения не было. И как только сепаратисты сдались, мы прекратили операцию, на этом все закончилось.

Говоря о международной реакции, я, к сожалению, должен упомянуть позицию одной страны, которая абсолютно противоречит позиции международного сообщества. Это – Франция. Я очень сожалею об этом, потому что с начала 1990-х годов отношения между Азербайджаном и Францией развивались в позитивном русле. Было осуществлено много визитов на высоком уровне. Было много деловых контактов, 13 городов из каждой страны заключили соглашения, назвавшись городами-побратимами.

Но реакция французского правительства на Вторую Карабахскую войну и антитеррористическую операцию была абсолютно неадекватной. Было предпринято пять попыток вынести этот вопрос на рассмотрение Совета Безопасности ООН и наложить санкции на Азербайджан за то, чего мы не делали, — мы не сделали ничего, противоречащего международному праву. Все эти пять попыток провалились, поскольку другие члены Совета Безопасности не поддержали их. После этого было еще несколько попыток ввести санкции против Азербайджана в Европейском Союзе. Эти попытки также не увенчались успехом.

Большинство стран ЕС не поддержало их. И, к сожалению, после всего этого произошло то, что совершенно не поддается нормальному пониманию. Во французском городе Эвиан, который раньше был городом-побратимом одного из городов Азербайджана, был совершен акт вандализма в отношении памятника азербайджанской поэтессе Натаван. Обращаю ваше внимание на красную краску и разбитый нос. И это произошло во Франции, как результат того, что Совет Безопасности и ЕС не ввели санкции против Азербайджана. Что же произошло после этого? Французские власти даже не попытались смыть краску или восстановить памятник. Что они сделали вместо этого? Они просто завернули его. И в таком завернутом состоянии он оставался более одного-двух месяцев. Все наши просьбы к французским властям через наше посольство и по другим каналам, а также к мэрии Эвиана прекратить продолжение вандализма, – ибо поддерживание памятника в таком состоянии без всяких попыток смыть с него красную краску само по себе является актом вандализма – остались безответными и со стороны французского правительства, и со стороны властей Эвиана. Тогда мы стали настаивать на получении разрешения на вывоз памятника, потому что это было оскорблением для нас. Это было унижением. И в такой стране, как Франция, которая претендует на роль «морального лидера», подобные вещи во многих случаях неприемлемы. Прошло еще несколько месяцев, прежде чем мы вывезли памятник из Эвиана и доставили его в сад Азербайджанского культурного центра в Париже, где он и находится по сей день.

Вот вам показательный пример того, с чем мы сталкиваемся после того как восстановили свой суверенитет. Это иллюстрация двойных стандартов. Франция, которая заявила, что отправит войска в Украину, чтобы помочь ей восстановить свою территориальную целостность, пытается наказать Азербайджан за восстановление собственной территориальной целостности.

Еще одна тема, на которую я хочу обратить ваше внимание и которую мы вчера широко обсуждали, – это COP29. Мы очень рассчитываем на то, что Международный центр Низами Гянджеви станет активным партнером Азербайджана в подготовке и во время конференции. Проведение COP29 в Азербайджане является признанием усилий Азербайджана в отношении «зеленого» перехода. Как я уже неоднократно говорил, в том числе в публичных заявлениях, наличие у нас нефти и газа не является нашей виной, нас не следует за это критиковать. Думаю, что те, кто пытается критиковать нас, и те, кто принял решение оказать нам такую честь – провести это глобальное мероприятие, должны понять, что мы намерены внести свой вклад в решение проблемы климата. Все, что мы делаем в отношении «зеленого» перехода, уже имеет практические результаты.

В октябре прошлого года мы открыли крупнейшую на Кавказе и в Центральной Азии солнечную электростанцию мощностью 230 МВт. Еще две станции находятся в процессе строительства и подготовки. В соответствии с нашими планами, до 2030 года выработка электроэнергии за счет возобновляемых источников в Азербайджане должна составить 5 тыс. МВт. Это абсолютно реальный показатель, поскольку уже подписано множество контрактов и меморандумов о взаимопонимании.

Сейчас мы активно работаем над прокладкой энергетического кабеля по передаче зеленой энергии от Каспийского моря до Черного моря и далее в Европу. Технико-экономическое обоснование этого проекта почти готово.

Таким образом, COP29 станет для нас первой возможностью показать, что живущая самостоятельно и ни от кого не зависящая страна может успешно развиваться. Это демонстрация правильности нашей политики. Политики, которую Азербайджан проводит на протяжении последних тридцати лет. С практической же точки зрения у нас появится возможность внести свой вклад в солидарность. Потому что по итогам четырехлетнего председательства Азербайджана в Движении неприсоединения в этом втором по величине после ООН международном институте, объединяющем 120 стран, была создана особая атмосфера. Азербайджан подписал декларации о стратегическом партнерстве с девятью членами ЕС. Мы являемся членами Организации исламского сотрудничества, в которую входят более 50 стран. Поэтому у нас есть возможность объединить различные страны. Это именно то, что необходимо сейчас для решения климатических проблем. Я не хочу отнимать у вас много времени.

Знаю, что у вас очень насыщенная программа. На этом я закончу свое выступление. Еще раз благодарю всех наших участников за их участие, особенно Международный центр Низами Гянджеви. Желаю форуму успехов.

