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Гай Райдер: Глобальный форум вдохновляет нас на совместное движение вперед

Гай Райдер: Глобальный форум вдохновляет нас на совместное движение вперед

Вопрос «Восстановление раздробленного мира», являющийся темой XI Глобального Бакинского форума, теперь стал дилеммой для общества. Нам необходимо сотрудничество для предотвращения этого раскола в мире.

Об этом сказал заместитель Генерального секретаря ООН по вопросам политики Гай Райдер на церемонии открытия XI Глобального Бакинского форума на тему «Восстановление раздробленного мира», организованного Международным центром Низами Гянджеви. Его слова приводит «Азертадж».

«Если вопросы, обсуждаемые на этом форуме, будут успешно решены, это станет историческим событием. Мы сможем решить проблемы раздробленного мира посредством более эффективного, инклюзивного и нового многостороннего мультилатерализма. Конечно, COP29, который пройдет в Азербайджане после форума, является мероприятием ООН глобального масштаба и чрезвычайной важности, и мы, будучи ООН, полностью поддерживаем такое мероприятие, а также председательство вашей страны в этой сфере. Недавняя изоляция Черного моря показала, что возникновение конфликтов приводит к избыточным выбросам углерода в атмосферу. Поэтому мы приветствуем инициативу Египта и Соединенного Королевства на СОР. Азербайджан, как принимающая сторона, должен продолжить свои усилия в этой области на основе инициатив президентов COP27 и COP28, совместно с инициативой Бразилии, чтобы можно было сформировать более инклюзивную, всеобъемлющую и эффективную глобальную архитектуру. Единственным условием для этого является соблюдение прав человека и международного права. Думаю, что время настало. Сейчас, как никогда раньше, мы все должны выполнить свои обязанности. Мы должны сделать это для будущих поколений. Верим, что этот форум также даст нам возможность провести необходимый анализ и вдохновит всех нас на совместное движение вперед», — заявил Гай Райдер.

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