«Изменения в регионе имеют широкие последствия». Полный текст сегодняшней речи Алиева (видео) |
Гай Райдер: Глобальный форум вдохновляет нас на совместное движение вперед |
В районе Губадлы планируется строительство водохранилища |
Число жертв в Газе достигло 31341 |
Боррель: Папа залез в сад, в который его никто не звал |
Стала известна повестка 9-й трехсторонней встречи глав МИД Грузии, Азербайджана и Турции |
Йылдырым: Турция поддержала Азербайджан во Второй Карабахской войне |
Французский сенатор: В моей стране существует токсичное лобби против Азербайджана |
На территории России идут жестокие бои (обновлено) |
Главное Мир

Немецкие спецслужбы охраняют вдову Навального

Немецкие спецслужбы охраняют вдову Навального

Супруга основателя ФБК Алексея Навального Юлия находится под охраной немецких спецслужб. Правоохранительные органы Германии ограничивают контакты Навальной с февраля 2021 года. Допуск к ней с этого времени строго контролируется.

Как стало известно RT от источников в окружении Юлии Навальной, с февраля 2021 года по распоряжению на тот момент канцлера ФРГ Ангелы Меркель её начали охранять агенты спецподразделения немецкой полиции.

Внешние контакты Юлии Навальной жёстко ограничиваются, а все попадающие к ней лица проходят тщательный отбор. По данным источников RT, этой же охраной пользовался и её покойный супруг Алексей Навальный с момента приезда в Германию.

После смены канцлера Германии в декабре 2021 года новый глава немецкого правительства Олаф Шольц продлил охрану Навальной, которая теперь пребывает в Германии в статусе «гостьи» канцлера. Аналогичный статус был у её супруга.

При этом, в соответствии с межгосударственными договорами, немецкие спецслужбы охраняют Юлию Навальную не только в Германии, но и на территории всего Евросоюза.

Теги:
Из этой рубрики
Немецкие спецслужбы охраняют вдову Навального
Мир

Немецкие спецслужбы охраняют вдову Навального

2024/03/14, 18:55
SpaceX потеряла корабль Starship
Мир

SpaceX потеряла корабль Starship

2024/03/14, 18:51
Число жертв в Газе достигло 31341
Мир

Число жертв в Газе достигло 31341

2024/03/14, 18:42
Белгород снова под обстрелом (видео)
Мир

Белгород снова под обстрелом (видео)

2024/03/14, 18:14
Бундестаг вновь отклонил резолюцию о поставках Украине ракет Taurus
Мир

Бундестаг вновь отклонил резолюцию о поставках Украине ракет Taurus

2024/03/14, 17:52
На здании Министерства обороны России появился странный человек
Мир

На здании Министерства обороны России появился странный человек

2024/03/14, 17:34
Бутусов: Попытки вторгнуться на территорию России дадут лишь медиа-эффект
Мир

Бутусов: Попытки вторгнуться на территорию России дадут лишь медиа-эффект

2024/03/14, 17:20
Марин Ли Пен назвала Макрона "словоблудом"
Мир

Марин Ли Пен назвала Макрона «словоблудом»

2024/03/14, 17:15
Эксперты считают, что золото продолжит рост
Мир

Эксперты считают, что золото продолжит рост

2024/03/14, 17:00