Немецкие спецслужбы охраняют вдову Навального

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Супруга основателя ФБК Алексея Навального Юлия находится под охраной немецких спецслужб. Правоохранительные органы Германии ограничивают контакты Навальной с февраля 2021 года. Допуск к ней с этого времени строго контролируется.

Как стало известно RT от источников в окружении Юлии Навальной, с февраля 2021 года по распоряжению на тот момент канцлера ФРГ Ангелы Меркель её начали охранять агенты спецподразделения немецкой полиции.

Внешние контакты Юлии Навальной жёстко ограничиваются, а все попадающие к ней лица проходят тщательный отбор. По данным источников RT, этой же охраной пользовался и её покойный супруг Алексей Навальный с момента приезда в Германию.

После смены канцлера Германии в декабре 2021 года новый глава немецкого правительства Олаф Шольц продлил охрану Навальной, которая теперь пребывает в Германии в статусе «гостьи» канцлера. Аналогичный статус был у её супруга.

При этом, в соответствии с межгосударственными договорами, немецкие спецслужбы охраняют Юлию Навальную не только в Германии, но и на территории всего Евросоюза.