В районе Губадлы планируется строительство водохранилища

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Водохранилище «Баргюшадчай» общей емкостью 70,5 млн кубометров предполагается построить вблизи села Бахтиярлы выше районного центра Губадлы.

Об этом сообщил начальник отдела инвестиций и управления проектами Государственного агентства водных ресурсов Чингиз Аббасов.

«Водохранилище обеспечит поливной водой 12 тыс. гектаров посевных площадей на территории Губадлинского района», – сказал Ч. Аббасов, которого цитирует «Репорт».

По его словам, в рамках проекта также рассматривается обеспечение питьевой водой некоторых районов.

На магистральном трубопроводе, отходящем от водохранилища «Баргюшадчай», предусмотрено строительство 3 гидроэлектростанций общей мощностью 36 МВт, добавил Ч. Аббасов.