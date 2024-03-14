Ученый предрек мощное землетрясение в Стамбуле

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Ученый-сейсмолог Наджи Гёрюр считает, что в ближайшие годы Стамбул может сокрушить мощное землетрясение. Об этом сообщает «Вестник Кавказа».

Согласно прогнозу специалиста, магнитуда природного явления может составить 7,2-7,6 балла. Столько сильное землетрясение может привести к 50 тыс жертв, добавил он.

Когда в Стамбуле будет землетрясение? По прогнозу сейсмолога, уже сегодня город «играет в дополнительное время». ЧС, продолжил он, ожидается в ближайшие шесть лет, и в любом случае произойдет в течение 10 лет.

Наибольший урон разрушительные толчки принесут прибрежным районам, а также районам Тузла, Картал, Малтепе.