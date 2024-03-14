Байрамов рассказал представителю ООН о ситуации в регионе (фото)

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Сегодня министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с помощником Верховного комиссара ООН по делам беженцев Рувен Меникдивелой, прибывшей в Азербайджан для участия в XI Глобальном Бакинском форуме.

Согласно информации МИД Азербайджана, на встрече состоялся обмен мнениями по вопросам сотрудничества с Верховным комиссариатом ООН по делам беженцев (ВКБ ООН), а также по текущей ситуации в регионе.

Министр Джейхун Байрамов отметил важность совместных проектов с ВКБ ООН по ликвидации гуманитарных последствий бывшего армяно-азербайджанского конфликта, улучшению условий жизни граждан Азербайджана, ставших беженцами и вынужденными переселенцами в результате агрессии Армении против нашей страны. Он проинформировал о текущей ситуации в регионе в постконфликтный период, о восстановительных и строительных работах, проводимых на освобожденных от оккупации территориях.

Отметив, что программа «Большое возвращение», направленная на обеспечение достойного возвращения граждан Азербайджана на освобожденные от оккупации территории, является одним из главных приоритетов для страны, Джейхун Байрамов подчеркнул также заинтересованность страны в продолжении сотрудничества с ВКБ ООН по ряду направлений.

Кроме того, министр проинформировал о подготовке к 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), отметив, что в рамках COP29 возможна организация ряда совместных мероприятий с ВКБ ООН.

Рувен Меникдивела подчеркнула, что Верховный комиссариат ООН по делам беженцев готов оказать всевозможную поддержку стране в рамках возвращения вынужденных переселенцев в родные края.

В ходе встречи также были обсуждены другие вопросы, представляющие взаимный интерес.