«Изменения в регионе имеют широкие последствия». Полный текст сегодняшней речи Алиева (видео) |
Гай Райдер: Глобальный форум вдохновляет нас на совместное движение вперед |
В районе Губадлы планируется строительство водохранилища |
Число жертв в Газе достигло 31341 |
Боррель: Папа залез в сад, в который его никто не звал |
Стала известна повестка 9-й трехсторонней встречи глав МИД Грузии, Азербайджана и Турции |
Йылдырым: Турция поддержала Азербайджан во Второй Карабахской войне |
Французский сенатор: В моей стране существует токсичное лобби против Азербайджана |
На территории России идут жестокие бои (обновлено) |
Главное Политика

Байрамов рассказал представителю ООН о ситуации в регионе (фото)

Байрамов рассказал представителю ООН о ситуации в регионе (фото)

Сегодня министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с помощником Верховного комиссара ООН по делам беженцев Рувен Меникдивелой, прибывшей в Азербайджан для участия в XI Глобальном Бакинском форуме.

Согласно информации МИД Азербайджана, на встрече состоялся обмен мнениями по вопросам сотрудничества с Верховным комиссариатом ООН по делам беженцев (ВКБ ООН), а также по текущей ситуации в регионе.

Министр Джейхун Байрамов отметил важность совместных проектов с ВКБ ООН по ликвидации гуманитарных последствий бывшего армяно-азербайджанского конфликта, улучшению условий жизни граждан Азербайджана, ставших беженцами и вынужденными переселенцами в результате агрессии Армении против нашей страны. Он проинформировал о текущей ситуации в регионе в постконфликтный период, о восстановительных и строительных работах, проводимых на освобожденных от оккупации территориях.

Отметив, что программа «Большое возвращение», направленная на обеспечение достойного возвращения граждан Азербайджана на освобожденные от оккупации территории, является одним из главных приоритетов для страны, Джейхун Байрамов подчеркнул также заинтересованность страны в продолжении сотрудничества с ВКБ ООН по ряду направлений.

Кроме того, министр проинформировал о подготовке к 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), отметив, что в рамках COP29 возможна организация ряда совместных мероприятий с ВКБ ООН.

Рувен Меникдивела подчеркнула, что Верховный комиссариат ООН по делам беженцев готов оказать всевозможную поддержку стране в рамках возвращения вынужденных переселенцев в родные края.

В ходе встречи также были обсуждены другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

Теги:
Из этой рубрики
Кобахидзе прибудет в Азербайджан
Политика

Кобахидзе прибудет в Азербайджан

2024/03/14, 20:03
Украинские СМИ широко осветили сегодняшнюю речь президента Алиева
Политика

Украинские СМИ широко осветили сегодняшнюю речь президента Алиева

2024/03/14, 19:59
Экс-президент Исландии: В Баку я слышал очень четкие призывы
Политика

Экс-президент Исландии: В Баку я слышал очень четкие призывы

2024/03/14, 19:34
"Изменения в регионе имеют широкие последствия". Полный текст сегодняшней речи Алиева (видео)
Политика

«Изменения в регионе имеют широкие последствия». Полный текст сегодняшней речи Алиева (видео)

2024/03/14, 19:20
Гай Райдер: Глобальный форум вдохновляет нас на совместное движение вперед
Политика

Гай Райдер: Глобальный форум вдохновляет нас на совместное движение вперед

2024/03/14, 19:06
Боррель: Папа залез в сад, в который его никто не звал
Политика

Боррель: Папа залез в сад, в который его никто не звал

2024/03/14, 18:34
Байрамов рассказал представителю ООН о ситуации в регионе (фото)
Политика

Байрамов рассказал представителю ООН о ситуации в регионе (фото)

2024/03/14, 18:31
Стала известна повестка 9-й трехсторонней встречи глав МИД Грузии, Азербайджана и Турции
Политика

Стала известна повестка 9-й трехсторонней встречи глав МИД Грузии, Азербайджана и Турции

2024/03/14, 18:26
Йылдырым: Турция поддержала Азербайджан во Второй Карабахской войне
Политика

Йылдырым: Турция поддержала Азербайджан во Второй Карабахской войне

2024/03/14, 18:01