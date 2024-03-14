Стала известна повестка 9-й трехсторонней встречи глав МИД Грузии, Азербайджана и Турции

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Стала известна повестка 9-й трехсторонней встречи глав МИД Грузии, Азербайджана и Турции.

На встрече стороны обсудят существующие вопросы сотрудничества между странами и перспективы укрепления этих отношений в рамках трехстороннего формата.

Об этом говорится в информации МИД Грузии.

«Стороны акцентируют внимание на важности развития отраслевых отношений в рамках формата трёхстороннего сотрудничества, а также международных энергетических и транспортных проектов, реализуемых с участием всех трёх стран», – отмечается в сообщении ведомства.