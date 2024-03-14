Французский сенатор: В моей стране существует токсичное лобби против Азербайджана

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Во Франции – моей стране – существует токсичное лобби против Азербайджана, заявила член Сената Франции Натали Гуле на панели «О войне и мире: возвращение «реальной политики» в рамках 11-го Глобального Бакинского форума.

По ее словам, в настоящее время международное право не работает.

«Во Франции – моей стране – существует токсичное лобби против Азербайджана. Причина, по которой мир находится в таком состоянии, заключается в отсутствии лидерства. Мир изменился, терроризм и экстремизм возросли. Гражданское общество должно играть более активную роль. Я также хочу принести вам извинения», – заявила она (цитата по АПА).