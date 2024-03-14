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Бутусов: Попытки вторгнуться на территорию России дадут лишь медиа-эффект

Бутусов: Попытки вторгнуться на территорию России дадут лишь медиа-эффект

Попытки вторгнуться на территорию РФ в Белгородской и Курской областях дадут лишь медиа-эффект. Об этом заявил главный редактор украинского издания «Цензор» Юрий Бутусов.

По его словам, атаковать территорию России было логично в 2022 году, когда Россия отступила с севера Украины и не успела укрепить позиций. Но в конце 2022 года россияне начали строить укрепления.

«Сейчас они уже полтора года укрепляют свою границу, она уже достаточно хорошо подготовлена для обороны. Там большое количество инженерных сооружений, там развёрнута система наблюдения, разведки разных типов. Там большое количество дронов сейчас работает… Противник на этом направлении имеет преимущество в количестве дронов», – заявил Бутусов.

По его мнению, таким образом эти рейды уже не могут быть внезапными, так как есть «линия фронта, которую нужно прорывать с боем». «Это уже общевойсковая операция, которую нужно готовить», – заявил журналист.

Такая операция требует, по мнению Бутусова, большого количества людей и техники. «Если у нас есть такие резервы, их можно развернуть там, где враг давит или надо было удержать Авдеевку», – считает он.

По его словам, одни и те же манёвры на границе не дадут нужного эффекта.

«Повторение, к сожалению, приводит к тому, что враг обучается, приспосабливается и в следующий раз уже ждёт. И наносит огневое поражение. И видео этого поражения на границе с российской стороны очень много. Намного больше, чем поражений, которые мы показываем с нашей стороны», – отметил Бутусов.

Журналист считает, что планировать войну на истощение, «исходя из пиара», – это неоправданный риск.

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