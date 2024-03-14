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Марин Ли Пен назвала Макрона «словоблудом»

Марин Ли Пен назвала Макрона "словоблудом"

Неудачи президента Франции Эммануэля Макрона в поиске союзников для ввода войск на Украину успокоили главу РФ Владимира Путина. Об этом заявила глава парламентской фракции партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен, выступление которой транслировал YouTube-канал.

«Вызвав отрицание со стороны многих столиц относительно отправки войск, Эммануэль Макрон, к сожалению, успокоил Владимира Путина», — сказала она в выступлении с речью перед премьер-министром Франции Габриэлем Атталем.

Ле Пен отметила, что к счастью, «воинственные заявления Макрона» международное сообщество единодушно отвергло. Она обратила внимание, что Макрон относится с числу тех официальных лиц, которые «путают словоблудие с твердостью». По мнению главы парламентской фракции, лучшая стратегическая двусмысленность — это «молчание, которое ввергает противника в неуверенность».

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