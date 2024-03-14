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Эксперты считают, что золото продолжит рост

Эксперты считают, что золото продолжит рост

Выход золота из десятилетнего ценового диапазона до нового максимума $2195 за унцию этим месяцем, похоже, вполне обоснован формированием благоприятного экономического фона для драгметалла. Об этом пишет Bloomberg.

Хотя рекордные покупки Китая, возможно, и спровоцировали недавнее ралли драгметалла, остальные факторы спроса, считающиеся классическими, уже начали формировать новые основания к дальнейшему росту стоимости золота, отмечает издание.

Несмотря на нерегулярную отчетность, Китай в течение последнего десятилетия наращивал долю золота в государственных резервах. Сохранится ли его аппетит на максимальных уровнях цен — большой вопрос, однако спрос со стороны обеспеченных граждан КНР, рассматривающих металл как хранилище для своих средств после потрясений на рынках недвижимости и акций, остается высоким.

По данным таможенной службы Швейцарии, физический экспорт золота в Китай в январе почти утроился в годовом выражении, пишет агентство.

По мнению основателя инвестиционной компании Longview Economics Криса Уотлинга, долгосрочными драйверами цен на золото традиционно выступают доллар, инфляционные ожидания и прогнозы ставок. И эти факторы запоздало, но начинают влиять.

Индекс доллара с ноября потерял почти 4%, делая золото более доступным. Замедление инфляции вряд ли стало ключевым триггером для ралли. Но показательно снижение на 20 б.п., до 1,8% ставки, по 10-летним казначейским облигациям, защищенным от инфляции. Падение реальных доходностей играет на руку драгметаллу, делая бонды менее привлекательными.

Ожидаемые рынком процентные ставки ФРС также должны поддержать рост золота во второй половине года. Фундаментальная ценность драгметалла на фоне бездефицитных правительств и слабеющих фиатных валют лежит в основе настроений роста рынка. Нарастающие геополитические риски, перспективы проблемных выборов в ряде стран и благоприятная экономическая конъюнктура лишь добавляют вероятности к дальнейшему росту основного защитного актива.

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