Сунак: формировалась историческая возможность положить конец конфликту между Азербайджаном и Арменией

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Премьер-министр Великобритании Риши Сунак считает, что Азербайджан достойно справится с проведением COP29, и мероприятие пройдет на высоком уровне.

Об этом говорится в его письме к участникам XI Глобального Бакинского форума на тему «Восстановление раздробленного мира», которое было зачитано послом Великобритании в Азербайджане Фергюсом Олдом, передает Report.

Сунак подчеркнул, что его страна готова поделиться опытом проведения COP26 с Азербайджаном.

«Мы понимаем необходимость определения справедливой энергетической политики и мобилизуем триллионы средств для устранения последствий изменения климата», – говорится в письме.

Сегодня сформировалась историческая возможность положить конец конфликту между Азербайджаном и Арменией, отметил Сунак.

«В настоящее время есть историческая возможность положить конец конфликту с Арменией. Надеемся, что мирное соглашение будет подписано до ноября этого года», – говорится в послании.

Глава британского правительства подчеркнул, что отношения между Азербайджаном и Великобританией продолжают развиваться. Британия будет рядом с Азербайджаном на 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29), говорится в письме.