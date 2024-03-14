Ильхам Алиев: Проведение COP29 в Азербайджане – демонстрация правильности нашей политики

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Проведение COP29 в Азербайджане является признанием усилий Азербайджана в отношении зеленого перехода.

Об этом сказал президент Ильхам Алиев 14 марта, выступая на церемонии открытия XI Глобального Бакинского форума на тему «Восстановление раздробленного мира», передает Азертадж.

Информируя о конкретных шагах Азербайджана в области зеленого перехода, глава государства особо подчеркнул в этом контексте открытие в октябре прошлого года солнечной электростанции мощностью 230 МВт, проект прокладки энергетического кабеля по дну Черного моря.

«Таким образом, COP29 станет для нас первой возможностью показать, что живущая самостоятельно и ни от кого не зависящая страна может успешно развиваться. Это демонстрация правильности нашей политики. Политики, которую Азербайджан проводит на протяжении последних тридцати лет. С практической же точки зрения у нас появится возможность внести свой вклад в солидарность», – отметил Ильхам Алиев.