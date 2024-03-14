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Ильхам Алиев: Все наши просьбы к французским властям остались безответными

Ильхам Алиев: Все наши просьбы к французским властям остались безответными

Все наши просьбы к французским властям через наше посольство и по другим каналам, а также к мэрии Эвиана прекратить вандализм против памятника Натаван остались безответными и со стороны французского правительства, и со стороны властей города.

Об этом заявил президент Ильхам Алиев 14 марта, выступая на церемонии открытия XI Глобального Бакинского форума на тему «Восстановление раздробленного мира», передает Азертадж.

Глава государства подчеркнул, что тогда азербайджанская сторона стала настаивать на получении разрешения на вывоз памятника.

«Потому что это было оскорблением для нас. Это было унижением. И в такой стране, как Франция, которая претендует на роль «морального лидера», подобные вещи во многих случаях неприемлемы. Прошло еще несколько месяцев, прежде чем мы вывезли памятник из Эвиана и доставили его в сад Азербайджанского культурного центра в Париже, где он и находится по сей день», – отметил Ильхам Алиев.

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