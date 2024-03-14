Выставка в Баку еще больше обнажила проблему дефицита воды (фото)

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Каждая проводимая в Баку выставка пользуется у людей относительной популярностью, где-то интерес больше, а к чему-то – не очень. И, возможно, для широкой общественности стартовавшая 12 марта и все еще проходящая в выставочном комплексе Baku Expo Международная выставка и конференция «Водное хозяйство» могла показаться не столь интересной, чем, например, традиционные мероприятия, посвященные сельскому хозяйству или строительному сектору. Но это ошибочное мнение, поскольку и на водной выставке было на что посмотреть. Взять хотя бы новейшие системы фильтров, которые демонстрировали разные компании, установки для полива или выкачивания воды из колодцев. То есть, если мы и говорим о потребителях, то среди них тоже нашлось бы немало таких, особенно среди жителей сельских мест или дачников, которых данное мероприятие заинтересовало бы.

С другой стороны, если смотреть комплексно, то такого рода масштабные выставки, прежде всего, конечно же, бывают нацелены на частные компании с тем, чтобы они могли налаживать полезные контакты и знакомиться с продукцией или даже идеями других хозяйствующих субъектов. И чтобы понять, насколько Международная выставка и конференция «Водное хозяйство» была эффективна именно с этой точки зрения, свой обход я начал с выставочного павильона. Благо до панельных дискуссий конференции время еще оставалось.

Самих участников на выставке было много. В список включены около 90 компаний из 16 стран, и понятно, что самые крупные из них предпочли занять наиболее интересные места в павильоне, где центральное было отведено Государственному агентству водных ресурсов. Но поход к чиновникам я оставил напоследок, предпочел знакомиться с представителями частного сектора и начал с компании AQRO DAIRY, на павильоне которой мое внимание привлекли странные красноватые семена кукурузы и зерна. Оказалось, что цвет у них такой из-за специального лекарства, которым семена обработаны. Тоже маленький, но интересный факт.

Координатор компании по системам орошения Ряшал Фехрузлу рассказал, что представляемая им компания демонстрирует на выставке свои возможности по установке пивотных систем и знакомит людей с результатами в области орошения.

Для ясности скажу, что само слово Pivot означает навигацию по изменению через адаптацию. И применительно к водным системам ее следует понимать так: проведение полива таким образом, чтобы максимально адаптировать ресурсы под потребности региона. А для Азербайджана, обладающего скудными ресурсами как питьевой воды, так и воды для орошения полей, данная тема очень важна. Поэтому по словам Р.Фехрузлу, компания завозит из-за рубежа элитные сорта этих растений, сажает их на своих площадях, и получив урожай, продает семена фермерам. Но не только, параллельно сельчанам демонстрируются новейшие технологии по поливным системам, которые тоже позволяют значительно увеличить урожайность.

На вопрос о том, почему бы самим фермерским хозяйствам не закупать за рубежом эти семена и не привозить в Азербайджан для посева на участках, координатор по системам орошения ответил, что сделать это небольшим хозяйствам будет сложно, поскольку из-за расходов на транспортировку пострадает рентабельность. А AQRO DAIRY обладает 12 тысячами гектаров земли, а площадь, на которой эти поливные системы непосредственно установлены в Товузском районе равна 7,070 тысячам гектаров. Так что закупка семян со стороны компании ведется в массовом масштабе, что сбивает все текущие расходы, и позволяет поторговаться на цене самих семян. Как бы там ни было, но 6 тон зерновых с гектара для Азербайджана – очень даже неплохой показатель и, возможно, компании удалось найти на выставке покупателей на свои пивотные системы, которые, кстати, позволяют экономить до 60% используемой на площадях воды.

В павильоне CEO-SUGROUR представители компании рассказали о том, что она специализируется на работах и исследованиях в области геологии, геофизики, гидрологии, ведет работы по бурению артезианских скважин или устранению загрязнения окружающей среды и даже готовит технико-экономическое обоснование соответствующих проектов. При этом выполняет в основном госзаказы.

Недавно компания выиграла тендер, объявленный Министерством экологии и природных ресурсов Азербайджана по разработке Национальной стратегии по эффективному использованию водных ресурсов страны, и успешно справилась с делом. Начали с планирования, а затем были привлечены как местные ученые в данной области, так и представители науки из Турции и Франции. Плюс еще и ряд зарубежных компаний, с которыми были подписаны соответствующие ассоциативные соглашения. Проект Нацстратегии был представлен в АО Мелиорации и водного хозяйства, АО «Азерсу» и Минэкологии и природных ресурсов и уже прошел согласование в этих структурах, и скоро документ будет представлен правительству.

Признаюсь, отправившись для знакомства к павильону другого участника выставки – компании Aqualink, я все думал о том, почему государственная структура в лице Минэкологии и природных ресурсов поручает разработку Нацстратегии по эффективному использованию водных ресурсов страны частной компании? Не возникает ли здесь конфликт интересов, поскольку документ может быть подготовлен таким образом, чтобы в будущем обеспечить максимальное участие в различных проектах именно той частной компании, которая предлагала идеи для нее? Впрочем, мысли эти – детали, от которых меня отвлек менеджер Заур Амиров, который рассказал, что компания Aqualink занимается очисткой сточных и любых других типов воды двумя способами: химической очисткой и путем системы обратного осмоса, то есть фильтрами AO Smite, которые закупают в некоем турецком филиале американской компании.

Из беседы с этим экспертом узнал много любопытного, но для читателей, наверное, будет интересно то, что Aqualink тесно работает с АО «Азерэнержи» и занимается очисткой воды, подающейся на гидроэлектростанции. Эта вода должна быть идеально чистой, чтобы на металлических стенах гигантского оборудования не появлялись солевые отложения. Иначе беда и авария.

Достаточно интересной считаю также беседу с начальником отдела по управлению инвестициями и проектами Госагентства водных ресурсов Чингизом Аббасовым. Он рассказал, что хотя международные выставки, посвященные вопросам водного хозяйства страны, проводились в Азербайджане и раньше, но нынешняя существенно отличается от предыдущих тем, что это первое такое мероприятие, которое проводит после деоккупации азербайджанских земель. Ведь если мы говорим о нехватке водных ресурсов в стране, то должны понимать, что в самом Азербайджане формируется лишь 30% питьевой воды, а остальное притекает к нам по рекам из-за границы. А в Карабахе формируется 25-30% водных ресурсов страны.

Вот почему проблемы, стоящие сегодня перед государственными структурами, сводятся к решению следующих вопросов: сохранение и преумножение водных запасов, применение в связи с этим новейших технологий и поиск и добыча альтернативных источников воды. Поэтому ожидания от нынешней выставки большие. Причем как от местных компаний, так и зарубежных, которые подключены к проектам в Карабахе и которые могут предложить свои новейшие технологии в области рационального использования воды.

Все это, безусловно, хорошо, но откуда частные сельскохозяйственные компании относительно которых у государственных структур такие высокие ожидания, возьмут пустующие земли? Ведь все земли в стране уже приватизированы и имеют хозяев. В ответ на этот вопрос Ч.Аббасов рассказал о мерах по увеличению в стране посевных площадей за счет тех земель, которые ранее считались непригодными к использованию в сельскохозяйственных целях. Таких земель становится больше и этим и могут воспользоваться частники. Резонно.

Спрашиваю у Ч.Аббасова об израильских системах опреснения морской воды. Эта страна, как известно, столь успешно сумела применить такие технологии, что поднимает благодаря ей даже собственное сельское хозяйство. Начальник отдела выразил уверенность, что такие технологии будут применены и в Азербайджане, и соответствующий пилотный проект уже разрабатывается. Более того, благодаря израильским системам очистки воды можно было бы доводить до приемлемого уровня очистки даже те 600 тысяч кубометров воды, которые сегодня с Говсанской очистной станции сливаются в море. Понятно, что перерабатывать ее до уровня питьевой сегодня может и не стоит, но после переработки она могла бы подаваться для орошения на абшеронские сады миндаля, оливы и т.д. Те же излишние 600 тысяч кубов вполне могут заменить собой такую же часть воды, которая течет по Абшеронскому каналу из Джейранбатанского водохранилища. А вот высвободившуюся джейранбатанскую воду, опять же после соответствующей очистки, уже можно было бы использовать для питьевых нужд. Интересная идея, неправда ли?

Завершив обход по павильонной части выставочного комплекса, я отправился послушать доклады местных и зарубежных ученых по исследованию вопросов рационального использования водных ресурсов страны. Не стану приводить все услышанное там, но некоторые моменты, к примеру, привлекли мое внимание.

Оказалось, что, как бы это не звучало парадоксально, но Азербайджану не просто не повезло с тем, что у нас недостаточно водных ресурсов, но мы оказались в роли обделенных и в том, что являемся последними пользователями воды рек, протекающих по территории нашей страны. Араз и Кура не берут в Азербайджане свое начало, а завершают здесь свой путь. И страны, где находятся истоки, или даже по которым эти реки протекают раньше, чем попадают в наши земли, могут использовать эти ресурсы, что называется «вдоль и поперек». У них нехватки воды нет, и они могут направлять ее как на оросительные цели, так и использовать в качестве питьевой, потому как до них воду еще не успели загрязнить всякими стоками. Печально, но факт, который заставляет задуматься над серьезностью вопроса рационального использования той воды, которой мы обладаем.

Рауф Насиров