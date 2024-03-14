На территории России идут жестокие бои (обновлено)

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Минобороны РФ сообщает, что российские военные сорвали попытку ВСУ прорваться на территорию России в районе Сподарюшино в Белгородской области.

Уничтожено до 195 украинских военнослужащих, пять танков.

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Взрыв прогремел в центре Белгорода.

За несколько минут до взрыва в городе представители легиона «Свобода России» и «Русского добровольческого корпуса» (РДК) предупредили, что будут наносить удары по военным объектам Курской, Белгородской и Брянской областей.

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14:07 В посёлке Тёткино Курской области уже час идут жестокие бои, сообщает RT.

«Наши танки лупят по врагам, а с их стороны к нам идут прилёты. Мы уже третьи сутки в режиме постоянного обстрела», – рассказал житель.

Такого долгого противостояния не было за всё время, подчеркнул он. В населённом пункте появились проблемы со связью.

Губернатор Роман Старовойт сообщил, что бойцы ВС РФ не позволяют ДРГ войти на территорию области. В отражении атаки участвует Росгвардия.

Накануне воюющий на стороне Украины легион «Свободная Россия» заявил, что «взял под свой контроль» поселок Теткино в Курской области на границе с Украиной.