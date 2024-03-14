Алиев: Акт вандализма в отношении памятника Натаван не поддается нормальному пониманию

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Во французском городе Эвиан, который раньше был городом-побратимом одного из городов Азербайджана, был совершен акт вандализма в отношении памятника азербайджанской поэтессе Натаван.

Об этом заявил президент Ильхам Алиев 14 марта, выступая на церемонии открытия XI Глобального Бакинского форума на тему «Восстановление раздробленного мира», передает Азертадж.

«Обращаю ваше внимание на красную краску и разбитый нос. И это произошло во Франции, как результат того, что Совет Безопасности и ЕС не ввели санкции против Азербайджана. Что же произошло после этого? Французские власти даже не попытались смыть краску или восстановить памятник. Что они сделали вместо этого? Они просто накрыли его».