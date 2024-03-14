Ильхам Алиев раскритиковал Францию и отметил вандализм в отношении памятника Натаван

171 Просмотров

Позиция Франции абсолютно противоречит позиции международного сообщества.

Об этом заявил президент Ильхам Алиев 14 марта, выступая на церемонии открытия XI Глобального Бакинского форума на тему «Восстановление раздробленного мира».

Отметив, что с начала 1990-х годов отношения между Азербайджаном и Францией развивались в позитивном русле, глава государства подчеркнул, что реакция французского правительства на Вторую Карабахскую войну и антитеррористическую операцию была абсолютно неадекватной.

Президент Азербайджана также проинформировал участников форума о попытках вынести на рассмотрение международных организаций вопрос о санкциях против нашей страны и актах вандализма в отношении памятника Натаван во французском городе Эвиан.