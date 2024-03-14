Азербайджан и Китай будут сотрудничать в сфере экологии и охраны окружающей среды

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Между министерством экологии и природных ресурсов Азербайджанской Республики и Министерством экологии и окружающей среды Китайской Народной Республики подписан Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в области экологии и охраны окружающей среды.

Документ подписали находящийся с визитом в Китае министр экологии и природных ресурсов Азербайджана Мухтар Бабаев и министр экологии и окружающей среды Китая Хуан Жуньцю, передает Азертадж.

Меморандум предусматривает, что стороны будут сотрудничать в сфере охраны окружающей среды, борьбы с изменением климата, управления твердыми бытовыми отходами, защиты биоразнообразия и восстановления экологии, экологического мониторинга и других областях. Азербайджан и Китай будут также развивать сотрудничество в сфере «зеленого» развития в рамках международных и региональных организаций. В этих целях будут осуществляться обмен информацией и взаимные визиты, организованы совместные мероприятия, реализованы научные исследования и совместные проекты.

На встрече азербайджанской делегации с министром экологии и окружающей среды Китая Хуанем Жуньцю отмечалось, что взаимное доверие и дружеские отношения между главами государств Ильхамом Алиевым и Си Цзиньпином обеспечивают стремительное развитие азербайджано-китайских связей в различных областях. Указывалось, что Азербайджан – одна из первых стран, поддержавших инициативы Китая, в том числе стратегию «Один пояс – один путь».

Министры отметили, что Азербайджан и Китай имеют большой потенциал для взаимовыгодного сотрудничества в различных областях, включая экологию, защиту окружающей среды и биоразнообразия, борьбу с изменением климата и «зеленое» развитие.

Подчеркнув, что Азербайджан постоянно поддерживает международные усилия в сфере охраны окружающей среды и глобального изменения климата и вносит свой вклад в этот процесс, министр Мухтар Бабаев проинформировал коллегу о ходе подготовки к проведению очередной 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции об изменении климата ООН (COP29).

Министр экологии и окружающей среды Китая Хуань Жуньцю выразил уверенность, что Азербайджан успешно организует COP29 – одно из крупнейших и престижнейших мероприятий в мире, заявив, что его страна готова активно участвовать в COP29 и оказать всестороннюю поддержку Азербайджану.