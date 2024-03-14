Ильхам Алиев: Лозунг Пашиняна, что «Карабах – это Армения» слишком амбициозен для такой страны

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Знаменитый лозунг премьер-министра Армении о том, что «Карабах – это Армения», во-первых, является абсолютным нарушением международного права, а во-вторых, слишком амбициозен для страны, которая думала, что сможет удержать наши земли навсегда.

Об этом сказал президент Ильхам Алиев 14 марта, выступая на церемонии открытия XI Глобального Бакинского форума на тему «Восстановление раздробленного мира», передает Азертадж.

«Поэтому нам пришлось преподать им урок в сентябре-ноябре 2020 года», – подчеркнул глава государства.