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Пашинян призвал к общественному обсуждению разворота на Запад

Пашинян призвал к общественному обсуждению разворота на Запад

Премьер-министр Армении Никол Пашинян на фоне принятой резолюции об укреплении связей ЕС с Арменией заявил, что у Еревана есть политическая воля для углубления отношений с Евросоюзом.

С таким мнением он выступил в четверг на заседании правительства, слова премьера Армении приводит ТАСС.

«Была принята резолюция о том, что если Армения станет кандидатом на вступление в ЕС, то Европейский парламент должен содействовать данному процессу… (у Армении есть. – прим.) политическая воля… продолжать сотрудничество с Евросоюзом», — подчеркнул Пашинян.

До этого Европейский парламент (ЕП) принял резолюцию об укреплении связей с Арменией и призвал изучить предложение о предоставлении стране статуса кандидата на вступление в Евросоюз.

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