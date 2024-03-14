Ильхам Алиев рассказал, как возвращение Азербайджаном оккупированных земель повлияет на другие конфликты

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Изменения в нашем регионе могут казаться локальными. Но на самом деле они имеют гораздо более широкие последствия, так как главным геополитическим изменением, произошедшим с момента нашей последней встречи здесь год назад стало полное восстановление территориальной целостности и суверенитета Азербайджана.

Об этом заявил президент Ильхам Алиев 14 марта, выступая на церемонии открытия XI Глобального Бакинского форума на тему «Восстановление раздробленного мира».

«И это действительно очень серьезное геополитическое изменение, которое, я думаю, будет иметь много положительных последствий для разрешения кажущихся неразрешимыми конфликтов», – отметил глава государства.