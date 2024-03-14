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МИД Азербайджана раскритиковал резолюцию Европарламента

МИД Азербайджана раскритиковал резолюцию Европарламента

Резолюция, принятая Европейским парламентом от 13 марта 2024 года «О более тесных связях между ЕС и Арменией и необходимости мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией», не только необоснованна и предвзята, но также является примером двойных стандартов по отношению к Азербайджану.

Об этом заявил глава пресс-службы министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде.

По его словам, данная резолюция, спонсируемая рядом групп в Европейском парламенте, находящихся под влиянием Армении и армянского лобби – это неотъемлемая часть клеветнической кампании против Азербайджана.

В резолюции каждый факт сфальсифицирован, хотя она представлена как «способствующая миру» и якобы посвящена отношениям между Европейским союзом и Арменией, отметил А. Гаджизаде.

«Европейский парламент может быть полезным органом, в случае если он будет заниматься более серьезными проблемами, с которыми сталкивается сама Европа, в частности расовая дискриминация, исламофобия, ксенофобия, экстремизм и неприемлемое обращение с мигрантами, а не вмешиваться в процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией», – подчеркнул глава пресс-службы МИД.

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