В Грузии исключили выдачу Саакашвили Украине

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Первый вице-спикер Парламента Грузии Георгий Вольский счел невозможным выдачу Украине осужденного экс-президента Михаила Саакашвили, как того требуют украинские власти.

«Как может у человека появиться желание передать Украине человека, который на твоей территории совершил преступление? Я точно знаю, что он вольется в ряды своей партии на Украине, и никто не спросит с него ответа, а наоборот, повесят орден за то, что незаконно нарушил украинскую границу», — заявил журналистам Вольский.

Первый вице-спикер парламента также прокомментировал слова лидера фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Украины Давида Арахамии, который ранее написал в Telegram-канале, что для нормализации отношений с Украиной, Грузия должна прекратить авиасообщение с Россией, которое возобновилось в 2023 году, и освободить Саакашвили из тюрьмы. Он также обвинил власти Грузии в помощи РФ в обхождении санкций.

«Что за чушь он несет, сам хоть понимает. Подтверждено, что никаких «черных дыр» не существует. Если Арахамия хочет заняться поиском «черных дыр», пусть начнет с себя, со своего имущества, с той ситуации, которую он сам создал вокруг себя», — заключил Вольский.