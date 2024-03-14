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«Байрактар Акынджы» завершил испытания сверхзвуковой ракеты (видео)

"Байрактар Акынджы" завершил испытания сверхзвуковой ракеты (видео)

Турецкий беспилотный летательный аппарат (БПЛА) «Байрактар Акынджы» успешно завершил испытание по стрельбе сверхзвуковой ракетой UAV-122 производства компании Roketsan.

В сообщении Baykar в социальной сети X предоставлены видео кадры испытания. Ракета UAV-122, разработанная компанией Roketsan, обладает высокой точностью попадания, быстрой огневой поддержкой, возможностью выхода на низкую/высотную траекторию и высокой маневренностью.

Генеральный директор компании Roketsan Мурат Икинджи отметил: «Мы с гордостью движемся вперед по маршруту, который наметили с помощью наших национальных технологий. Наша ракета UAV-122 успешно провела испытание стрельбой с БПЛА «Байрактар Акынджы». Поздравляю всех, кто внес в это дело свой вклад».

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