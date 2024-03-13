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Армянский священник требует смены власти, но без насилия

Армянский священник требует смены власти, но без насилия

Спасение Родины требует отставок и прихода к власти более сознательных лиц. Никакого призыва к насилию нет, пусть они уходят по собственной воле и пусть придут патриотичные силы.

Об этом заявил глава Ширакской епархии Армянской Апостольской церкви, архиепископ Микаел Аджапаян.

«Эти патриотичные силы, силовики, которые видят, что страна идет к катастрофе, должны осуществить определенные шаги. Если силовики видят это и не предотвращают происходящее, значит, они не думают о стране. Я говорю о спасении Родины, я не говорю о наказании кого-либо. Я никогда не призывал к кровопролитию и не могу к этому призвать. Я даже термин предатель не использовал», – отметил Аджапаян, которого цитирует news.am.

Он указал на необходимость мобилизации армян всего мира во имя создания мощной страны.

«Мы сами должны создать для себя гарантии безопасности, нельзя надеяться на других. Кто с нами сегодня считается? Мы стали мячом, который повис в воздухе», – сказал священнослужитель.

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