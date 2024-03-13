ОЗА осудила антиазербайджанскую клевету Европарламента

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Община Западного Азербайджана решительно осуждает принятую сегодня Европейским парламентом (ЕП) очередную антиазербайджанскую резолюцию, основанную на расистском подходе и направленную на усиление напряженности в регионе.

Об этом говорится в заявлении Общины.

В документе отмечается, что заседающие в Европарламенте «неокрестоносцы» призвали к милитаризации Армении и оклеветали Азербайджан необоснованными претензиями.

«На самом деле Европейский парламент, представляющий собой собрание коррумпированных и расистских элементов в руках определенных кругов, не может утаить своего гнева по поводу торжества справедливости с восстановлением территориальной целостности Азербайджана», – отмечается в заявлении.