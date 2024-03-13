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Иран обсудил военные связи с Арменией

Иран обсудил военные связи с Арменией

Министр обороны Ирана, бригадный генерал Мохаммад Реза Аштиани, касаясь военных связей, сообщил в среду журналистам, что что был проведен ряд обсуждений и встреч с властями стран региона, включая Армению и Катар, передает ИРНА.

По его словам, обсуждения были сосредоточены на том, «что можно сделать, чтобы сформировать основу для расширения сотрудничества» в оборонном секторе, добавив, что аналогичный подход применяется с Турцией и Россией.

Генерал отметил, что  Иран значительно увеличил свой экспорт вооружений за последние годы, поскольку страна добилась самообеспечения в оборонной промышленности.

Экспорт военной техники увеличился в 4-5 раз за последние два года, сказал генерал Мохаммад Реза Аштиани.

«Из-за инноваций и вида производимого оружия это количество будет еще больше увеличиваться в будущем», – добавил он.

Министр обороны страны заявил, что Иран в настоящее время самодостаточен в производстве двигателей для беспилотных летательных аппаратов и работает над производством тяжелых двигателей.

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