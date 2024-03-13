Ильхам Алиев принял верховного представителя Альянса цивилизаций ООН (видео)

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13 марта президент Азербайджана Ильхам Алиев принял верховного представителя Альянса цивилизаций ООН Мигеля Анхеля Моратиноса. Об этом сообщает «Азертадж».

Мигель Анхель Моратинос поздравил Ильхама Алиева с победой на президентских выборах и избранием Азербайджана председателем COP29.

Глава нашего государства выразил признательность за поздравления.

Подчеркнув, что достижения нашей страны восхищают, гость отметил также успешное председательство Азербайджана в Движении неприсоединения. Выразив удовлетворение сотрудничеством между Альянсом цивилизаций ООН и Азербайджаном, он поблагодарил за оказанную поддержку.

В ходе беседы было отмечено, что в рамках COP29 также будут проведены мероприятия на тему поддержки религиозными лидерами мира борьбы с изменениями климата, в этом контексте были затронуты вопросы сотрудничества. Была высоко оценена деятельность Международного центра Низами Гянджеви и подчеркнуто, что он стал одной из важнейших платформ международного уровня. Было сообщено, что на XI Глобальном Бакинском форуме с участием многочисленных представителей различных регионов мира будут обсуждаться актуальные вопросы.

На встрече было подчеркнуто, что в Азербайджане успешно проводится Форум по межкультурному диалогу, и эта традиция будет продолжена. Было отмечено, что Альянс цивилизаций ООН, являясь партнером Форума по межкультурному диалогу, всегда оказывал ему поддержку.

В ходе беседы была выражена обеспокоенность ростом тенденций исламофобии в европейских странах.

