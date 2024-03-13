ОЗА осудила антиазербайджанскую клевету Европарламента |
Начался визит президента Албании в Азербайджан (фото) |
Cпецпредставитель Китая: Под руководством Ильхама Алиева Баку добился внушительных успехов |
Европарламент поддержал возможное членство Армении в ЕС и призвал Ереван не помогать России в обходе санкций |
Алиев и Йылдырым подчеркнули успешное развитие братских и дружеских отношений между странами (фото, видео) |
Зарубежные СМИ широко осветили визит Токаева в Азербайджан |
Исламофобия во Франции принимает все более масштабный характер |
Алиев принял сопредседателей и членов правления Международного центра Низами Гянджеви: что известно (фото, видео) |
Нуриев предрек продолжение возвращения бывших вынужденных переселенцев на родные земли |
Главное Политика

Ильхам Алиев принял верховного представителя Альянса цивилизаций ООН (видео)

Ильхам Алиев принял верховного представителя Альянса цивилизаций ООН (видео)

13 марта президент Азербайджана Ильхам Алиев принял верховного представителя Альянса цивилизаций ООН Мигеля Анхеля Моратиноса. Об этом сообщает «Азертадж».

Мигель Анхель Моратинос поздравил Ильхама Алиева с победой на президентских выборах и избранием Азербайджана председателем COP29.

Глава нашего государства выразил признательность за поздравления.

Подчеркнув, что достижения нашей страны восхищают, гость отметил также успешное председательство Азербайджана в Движении неприсоединения. Выразив удовлетворение сотрудничеством между Альянсом цивилизаций ООН и Азербайджаном, он поблагодарил за оказанную поддержку.

В ходе беседы было отмечено, что в рамках COP29 также будут проведены мероприятия на тему поддержки религиозными лидерами мира борьбы с изменениями климата, в этом контексте были затронуты вопросы сотрудничества. Была высоко оценена деятельность Международного центра Низами Гянджеви и подчеркнуто, что он стал одной из важнейших платформ международного уровня. Было сообщено, что на XI Глобальном Бакинском форуме с участием многочисленных представителей различных регионов мира будут обсуждаться актуальные вопросы.

На встрече было подчеркнуто, что в Азербайджане успешно проводится Форум по межкультурному диалогу, и эта традиция будет продолжена. Было отмечено, что Альянс цивилизаций ООН, являясь партнером Форума по межкультурному диалогу, всегда оказывал ему поддержку.

В ходе беседы была выражена обеспокоенность ростом тенденций исламофобии в европейских странах.

Теги:
Из этой рубрики
ОЗА осудила антиазербайджанскую клевету Европарламента
Политика

ОЗА осудила антиазербайджанскую клевету Европарламента

2024/03/13, 22:55
Ожидается прибытие главы МИД Грузии в Азербайджан
Политика

Ожидается прибытие главы МИД Грузии в Азербайджан

2024/03/13, 22:14
Начался визит президента Албании в Азербайджан (фото)
Политика

Начался визит президента Албании в Азербайджан (фото)

2024/03/13, 21:53
Cпецпредставитель Китая: Под руководством Ильхама Алиева Баку добился внушительных успехов
Политика

Cпецпредставитель Китая: Под руководством Ильхама Алиева Баку добился внушительных успехов

2024/03/13, 21:42
Алиев и Йылдырым подчеркнули успешное развитие братских и дружеских отношений между странами (фото, видео)
Политика

Алиев и Йылдырым подчеркнули успешное развитие братских и дружеских отношений между странами (фото, видео)

2024/03/13, 21:11
Армения расширяет военное сотрудничество (фото)
Политика

Армения расширяет военное сотрудничество (фото)

2024/03/13, 21:06
Зарубежные СМИ широко осветили визит Токаева в Азербайджан
Политика

Зарубежные СМИ широко осветили визит Токаева в Азербайджан

2024/03/13, 21:03
Ильхам Алиев принял верховного представителя Альянса цивилизаций ООН (видео)
Политика

Ильхам Алиев принял верховного представителя Альянса цивилизаций ООН (видео)

2024/03/13, 20:52
Ильхам Алиев принял гендиректора ВОЗ: детали (видео)
Политика

Ильхам Алиев принял гендиректора ВОЗ: детали (видео)

2024/03/13, 20:29