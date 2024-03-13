Ильхам Алиев принял верховного представителя Альянса цивилизаций ООН (видео)

13 марта президент Азербайджана Ильхам Алиев принял верховного представителя Альянса цивилизаций ООН Мигеля Анхеля Моратиноса. Об этом сообщает «Азертадж».
Мигель Анхель Моратинос поздравил Ильхама Алиева с победой на президентских выборах и избранием Азербайджана председателем COP29.
Глава нашего государства выразил признательность за поздравления.
Подчеркнув, что достижения нашей страны восхищают, гость отметил также успешное председательство Азербайджана в Движении неприсоединения. Выразив удовлетворение сотрудничеством между Альянсом цивилизаций ООН и Азербайджаном, он поблагодарил за оказанную поддержку.
В ходе беседы было отмечено, что в рамках COP29 также будут проведены мероприятия на тему поддержки религиозными лидерами мира борьбы с изменениями климата, в этом контексте были затронуты вопросы сотрудничества. Была высоко оценена деятельность Международного центра Низами Гянджеви и подчеркнуто, что он стал одной из важнейших платформ международного уровня. Было сообщено, что на XI Глобальном Бакинском форуме с участием многочисленных представителей различных регионов мира будут обсуждаться актуальные вопросы.
На встрече было подчеркнуто, что в Азербайджане успешно проводится Форум по межкультурному диалогу, и эта традиция будет продолжена. Было отмечено, что Альянс цивилизаций ООН, являясь партнером Форума по межкультурному диалогу, всегда оказывал ему поддержку.
В ходе беседы была выражена обеспокоенность ростом тенденций исламофобии в европейских странах.